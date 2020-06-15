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  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Classic

SCF182/24

4.8
| (85) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
Отговорете на жизненоважните нужди от успокоение на вашето бебе по всяко време на денонощието с биберона залъгалка Classic на Philips Avent. Наличен в разнообразна гама от цветове, ортодонтският, сгъваем биберон е съобразен с естественото орално развитие на бебето.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Залъгалка за максимален комфорт. Забавна гама

Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

  • За жизненоважния комфорт

  • 6 – 18 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*

Дръжка с предпазен пръстен за лесно изваждане на залъгалката

Дръжка с предпазен пръстен за лесно изваждане на залъгалката

Нашата дръжка с предпазен пръстен ви позволява да изваждате лесно залъгалката на бебето по всяко време. Дори малките ръчички могат да я хванат!

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

85

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

15/06/2020

България

България

Удобни и качествени

От раждането на детето ми избрах да използвам продуктите на Philips avent. Вече смених залъгалки те 0-6 месеца с тези. Визията ми харесва. Удобни са. Качествени са. Не се деформира или оцветяват с времето.

Предимства

Качеството на avent

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/38 Залъгалка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/38 Залъгалка Classic

20/10/2020

Україна

Україна

Пустушка просто супер

Кращої пустушки для сина не знайшла!!!вони чудові, без запаха, силікон м'який син відразу її взяв!!! Раджу для малечі лише ці пустушки!!! Не вагайтеся у виборі

Предимства

Все супер

Недостатъци

Недоліків немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/37 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/37 Пустушка Classic

09/10/2020

Україна

Україна

пустышка без постороннего запаха

красивый дизайн, не преет кожа. Нет запаха пластика.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/70 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/70 Пустушка Classic

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. № 1 глобална марка за залъгалки

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      4. Производител на годината за 2014 г.