Прекратен продукт
Успокойте бебето с комфорта на въздуха
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата.
Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
4.7
от 5
19
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Odlična duda
Uzeli smo ju po preporuci prijateljica i pokazala se odličnom! Prihvačena je iz prve!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF180/23 Dude varalice Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF180/23 Dude varalice Freeflow
AdrianaI
06/06/2019
România
Foarte utila
Fetita a aceptat suzeta imediat si o folosim ori de cate ori vrem sa o calmam. Designul este placut si ergonomic.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF180/23 Suzete cu flux liber
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF180/23 Suzete cu flux liber
Cristina09
04/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Recomand cu placere♥️ Ambii copii au folosit și încă folosim pentru cel mai mic.. Atât suzi cât și biberoanele!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF180/23 Suzete cu flux liber
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF180/23 Suzete cu flux liber
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.
Производител на годината за 2014 г.