Прекратен продукт
Успокойте бебето с комфорта на въздуха
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата.
Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
4.9
от 5
33
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
narkotizator
02/04/2019
Україна
Отличные пуснышки
Замечательные пустышки. Форма продумана и не оставляет вмятин на лице в отличие от других которыми пользовались до того как купили Филипс.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Doubleye85
14/08/2019
Magyarország
Ez egy kiváló termék.
A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Adina29
07/05/2019
România
Super
Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF178/23 Suzete cu flux liber
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF178/23 Suzete cu flux liber
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.
Производител на годината за 2014 г.