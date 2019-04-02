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  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
  • Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух

Прекратен продукт

Philips AventБиберони за свободен поток

SCF178/26

4.9
| (33) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух
Позволете на кожата на малкото ви дете да диша със залъгалката Philips Avent Freeflow. Предпазителят има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата. Ортодонтският ни сгъваем биберон се съобразява с естественото орално развитие на вашето бебе.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата да диша

Третира деликатната кожа, предоставяйки повече въздух

  • Успокойте бебето с комфорта на въздуха

  • 0 – 6 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Допълнителните въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата.

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

33

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

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02/04/2019

Україна

Україна

Отличные пуснышки

Замечательные пустышки. Форма продумана и не оставляет вмятин на лице в отличие от других которыми пользовались до того как купили Филипс.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez egy kiváló termék.

A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF178/23 Suzete cu flux liber

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF178/23 Suzete cu flux liber

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. № 1 глобална марка за залъгалки

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      4. Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.

      5. Производител на годината за 2014 г.