Прекратен продукт
Със светеща в тъмното дръжка
6 – 18 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Знаем, че приспиването на вашето бебе е важно. Нашата уникална светеща в тъмното дръжка ти помага да намериш тази залъгалка, без да е необходимо да включваш лампата.*
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
4.1
от 5
17
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/22 Нічна пустушка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/22 Нічна пустушка
Bea113
18/10/2019
Magyarország
Ezt a terméket imádja a lányom.
A világító fogantyúnak köszönhetően éjjel is könnyű megtalálni.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/24 Éjszakai játszócumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/24 Éjszakai játszócumi
Timi90
17/08/2019
Magyarország
Nagyon jó a kialakítása az éjszakára
Nehezebben esik ki a baba szájából az éjszaka, mint a többi cumi, így kevesebbszer kel fel. Nem okoz cumizavart!
Този отзив е направен за SCF176/22 Éjszakai játszócumi
Този отзив е направен за SCF176/22 Éjszakai játszócumi
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Изложете светещите в тъмното дръжки на светлина преди употреба.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Производител на годината за 2014 г.