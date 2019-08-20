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  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане

Прекратен продукт

Philips AventНощна залъгалка

SCF176/24

4.1
| (17) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Комфорт и успокоение по време на лягане
Успокойте бебето си по време на лягане с нощната залъгалка Classic на Philips Avent: нашата светеща в тъмното дръжка улеснява откриването й през нощта. Ортодонтският ни сгъваем биберон се съобразява с естественото орално развитие на вашето бебе по време на сън.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Уникална светеща в тъмното дръжка

Комфорт и успокоение по време на лягане

  • Със светеща в тъмното дръжка

  • 6 – 18 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Намерете светещата в тъмното дръжка по-лесно по време на лягане

Намерете светещата в тъмното дръжка по-лесно по време на лягане

Знаем, че приспиването на вашето бебе е важно. Нашата уникална светеща в тъмното дръжка ти помага да намериш тази залъгалка, без да е необходимо да включваш лампата.*

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

17

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

2

20/08/2019

Україна

Україна

Хороша пустушка, якісна

Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/22 Нічна пустушка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/22 Нічна пустушка

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ezt a terméket imádja a lányom.

A világító fogantyúnak köszönhetően éjjel is könnyű megtalálni.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/24 Éjszakai játszócumi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/24 Éjszakai játszócumi

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó a kialakítása az éjszakára

Nehezebben esik ki a baba szájából az éjszaka, mint a többi cumi, így kevesebbszer kel fel. Nem okoz cumizavart!

Този отзив е направен за SCF176/22 Éjszakai játszócumi

Този отзив е направен за SCF176/22 Éjszakai játszócumi

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Изложете светещите в тъмното дръжки на светлина преди употреба.

      2. № 1 глобална марка за залъгалки

      3. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      4. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      5. Производител на годината за 2014 г.