Прекратен продукт
0 – 3 м
Без бисфенол-A
Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.
Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.
За поддържане на стерилизираните биберони хигиенични
4.6
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/20 Suzete de noapte
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/20 Suzete de noapte
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има опасност от задушаване.
9 от 10 бебета приемат биберона Philips Avent* (тествано онлайн със 100 майки, Великобритания 2012 г.).