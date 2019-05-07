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  • Светещи в тъмното, без бисфенол-A
  • Светещи в тъмното, без бисфенол-A
  • Светещи в тъмното, без бисфенол-A

Прекратен продукт

Philips AventНощни залъгалки

SCF176/20

4.6
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Светещи в тъмното, без бисфенол-A
Ортодонтските, сгъваеми и симетрични биберони Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички залъгалки Philips Avent са изработени от силикон и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Залъгалка с уникална, светеща в тъмното дръжка.

Светещи в тъмното, без бисфенол-A

  • 0 – 3 м

  • Без бисфенол-A

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.

Предпазна капачка с щракване

Предпазна капачка с щракване

За поддържане на стерилизираните биберони хигиенични

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/20 Suzete de noapte

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/20 Suzete de noapte

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/21 Smoczki na noc

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има опасност от задушаване.

      2. 9 от 10 бебета приемат биберона Philips Avent* (тествано онлайн със 100 майки, Великобритания 2012 г.).