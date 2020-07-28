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  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане
  • Комфорт и успокоение по време на лягане

Прекратен продукт

Philips AventНощна залъгалка

SCF176/18

4.1
| (8) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Комфорт и успокоение по време на лягане
Успокойте бебето си по време на лягане с нощната залъгалка Classic на Philips Avent: нашата светеща в тъмното дръжка улеснява откриването й през нощта. Ортодонтският ни сгъваем биберон се съобразява с естественото орално развитие на вашето бебе по време на сън.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Уникална светеща в тъмното дръжка

Комфорт и успокоение по време на лягане

  • Със светеща в тъмното дръжка

  • 0 – 6 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Намерете светещата в тъмното дръжка по-лесно по време на лягане

Намерете светещата в тъмното дръжка по-лесно по време на лягане

Знаем, че приспиването на вашето бебе е важно. Нашата уникална светеща в тъмното дръжка ти помага да намериш тази залъгалка, без да е необходимо да включваш лампата.*

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

8

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

3
2

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Предимства

Forma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF176/18 Éjszakai játszócumi

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Изложете светещите в тъмното дръжки на светлина преди употреба.

      2. Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.

      3. № 1 глобална марка за залъгалки

      4. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      5. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      6. Производител на годината за 2014 г.