Прекратен продукт
Със светеща в тъмното дръжка
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Знаем, че приспиването на вашето бебе е важно. Нашата уникална светеща в тъмното дръжка ти помага да намериш тази залъгалка, без да е необходимо да включваш лампата.*
Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
4.1
от 5
8
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/18 Нічна пустушка
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Предимства
Forma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Изложете светещите в тъмното дръжки на светлина преди употреба.
Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Производител на годината за 2014 г.