Прекратен продукт
0 – 3 м
Без бисфенол-A
Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.
Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.
За поддържане на стерилизираните биберони хигиенични
4.9
от 5
25
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Sikorskaya
05/08/2018
Україна
нам підійшли)
Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има опасност от задушаване.
9 от 10 бебета приемат биберона Philips Avent* (тествано онлайн със 100 майки, Великобритания 2012 г.).