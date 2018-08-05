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  • Ортодонтски, без бисфенол-A

Прекратен продукт

Philips AventМодни залъгалки

SCF172/20

4.9
| (25) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Ортодонтски, без бисфенол-A
Ортодонтските, сгъваеми и симетрични биберони Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички залъгалки Philips Avent са изработени от силикон и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Ярки, цветни, със забавен дизайн на животни, подход. за вс. възр.

Ортодонтски, без бисфенол-A

  • 0 – 3 м

  • Без бисфенол-A

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.

Предпазна капачка с щракване

Предпазна капачка с щракване

За поддържане на стерилизираните биберони хигиенични

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

25

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

4
2
1

05/08/2018

Україна

Україна

нам підійшли)

Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Не връзвайте биберона около врата на детето, тъй като има опасност от задушаване.

      2. 9 от 10 бебета приемат биберона Philips Avent* (тествано онлайн със 100 майки, Великобритания 2012 г.).