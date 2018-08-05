Прекратен продукт
Успокойте бебето с комфорта на въздуха
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Кожата трябва да диша, особено кожата на вашето малко дете. Предпазителят ни има 6 въздушни отвора за допълнителен въздушен поток, проектирани за по-малко дразнение на кожата.
Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
4.9
от 5
25
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Sikorskaya
05/08/2018
Україна
нам підійшли)
Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.
Производител на годината за 2014 г.