Прекратен продукт
Идеално подхождат за новороденото ви
0 – 2 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Предпазителят на залъгалката Mini е изключително малък и лек за малки бебета до 2 месеца.
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
4.7
от 5
38
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Darya
25/06/2019
Україна
Стильна, якісна
Придбали таку пустуню ще в пологовому, так як маленька дуже любила смоктати ручку. Руку вона нам не замінила, але в деяких випадках дуже допомагала. Ніяких подразнень не викликала, стильний дизайн, чудова якість - перевірила на двох дітках. Перша не хотіла розлучатись з пустуню, аж до 2 рочків
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF151/00 Міні-пустушка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF151/00 Міні-пустушка
Galia91
02/04/2019
Україна
Ідеально підходить для новонароджених.
Зарекомендували себе чудово. Легкі, не натирають щоки. М'який силікон. Наявність ковпачка. Зручна у користуванні.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF151/01 Міні-пустушка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF151/01 Міні-пустушка
Анасьасія
24/04/2018
Україна
Philips Avent Міні-пустушка SCF151/02 Ідеальна для новонародженої дитини!!
Комплект міні-пустушек - ідеальний для новонародженої дитини! Пустушки маленькі, м’які та вироблені з якісного силікону. Також вони дуже класного дизайну і мають захисні ковпачки! Моя дівчинка дуже гарно виглядала з цими пустушками) А ще дуже важливо, що вони ортодонтичні - і з перших днів моєї дитинки я не буду хвилюватися за формування неправильного прикусу, чого, на жаль, не скажешь за пустушки інших фірм. Єдиним недоліком було для мне те, що при використанні пустушки на вулиці при мінусовій температурі - всередині пустушки сформувався конденсат і силіконова частина пустушки мала потім не дуже гарний та приємний вигляд - силікон трошки затвердив та помутнів.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF151/02 Міні-пустушка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF151/02 Міні-пустушка
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Производител на годината за 2014 г.
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