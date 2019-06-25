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  • Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче
  • Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче
  • Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче
  • Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче
  • Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче
  • Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Mini

SCF151/00

4.7
| (38) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче
Малкият биберон Philips Avent успокоява малките бебета на възраст до 2 месеца. Нашият малък биберон с лека конструкция удобно пасва на вашето новородено, без да докосва носа. Нашият ортодонтален, сгъваем биберон запазва оралното развитие на вашето малко дете.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Комфортно прилягане за вашето новородено

Допълнително смалена и олекотена за вашето дребосъче

  • Идеално подхождат за новороденото ви

  • 0 – 2 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • Опаковка – 1 бр.

Допълнително смалена и олекотена за малки бебета

Допълнително смалена и олекотена за малки бебета

Предпазителят на залъгалката Mini е изключително малък и лек за малки бебета до 2 месеца.

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

38

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

3
2

25/06/2019

Україна

Україна

Стильна, якісна

Придбали таку пустуню ще в пологовому, так як маленька дуже любила смоктати ручку. Руку вона нам не замінила, але в деяких випадках дуже допомагала. Ніяких подразнень не викликала, стильний дизайн, чудова якість - перевірила на двох дітках. Перша не хотіла розлучатись з пустуню, аж до 2 рочків

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF151/00 Міні-пустушка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF151/00 Міні-пустушка

02/04/2019

Україна

Україна

Ідеально підходить для новонароджених.

Зарекомендували себе чудово. Легкі, не натирають щоки. М'який силікон. Наявність ковпачка. Зручна у користуванні.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF151/01 Міні-пустушка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF151/01 Міні-пустушка

24/04/2018

Україна

Україна

Philips Avent Міні-пустушка SCF151/02 Ідеальна для новонародженої дитини!!

Комплект міні-пустушек - ідеальний для новонародженої дитини! Пустушки маленькі, м’які та вироблені з якісного силікону. Також вони дуже класного дизайну і мають захисні ковпачки! Моя дівчинка дуже гарно виглядала з цими пустушками) А ще дуже важливо, що вони ортодонтичні - і з перших днів моєї дитинки я не буду хвилюватися за формування неправильного прикусу, чого, на жаль, не скажешь за пустушки інших фірм. Єдиним недоліком було для мне те, що при використанні пустушки на вулиці при мінусовій температурі - всередині пустушки сформувався конденсат і силіконова частина пустушки мала потім не дуже гарний та приємний вигляд - силікон трошки затвердив та помутнів.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF151/02 Міні-пустушка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF151/02 Міні-пустушка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Производител на годината за 2014 г.

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. № 1 глобална марка за залъгалки

      4. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      5. Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.