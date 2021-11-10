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Прекратен продукт

Philips AventЧетка за бутилки и биберони

SCF145/06

4.8
| (18) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Лесно почистване и грижа за продуктите за хранене на бебето
Четката за бутилки Philips Avent има специално проектирана извита глава на четката и формована дръжка-накрайник, за да почиства ефикасно всички видове бутилки, биберони и прибори за хранене. Издръжливите, гъсто разположени косъмчета почистват безопасно и без драскотини.
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Четка за почистване Avent

Лесно почистване и грижа за продуктите за хранене на бебето

  • Аксесоари за бутилки

Четка за бутилка с извита глава за лесно почистване

Четка за бутилка с извита глава за лесно почистване

Специалното заоблено чело на четката и формованата дръжка-накрайник достигат навсякъде в бутилките с широко гърло, бибероните и приборите за хранене, за пълно почистване.

Уникална конструкция на дръжката и върха

Заобленото чело на четката и формованият край на дръжката ви помагат да достигнете навсякъде в бутилките с широко гърло. Профилният връх почиства отвътре бибероните.

Издръжливи, гъсто разположени косъмчета за основно почистване

Издръжливи, гъсто разположени косъмчета за основно почистване на всички бутилки, биберони и други прибори за хранене

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

18

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Продукція просто супер

Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму

Предимства

За

Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

14/04/2019

Україна

Україна

Гарний дизайн, повна щетина

Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

25/04/2024

România

România

Потвърден купувач

Excelent

Este ușor de folosit, curata bine terinele și se spala usor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

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