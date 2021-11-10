Прекратен продукт
Аксесоари за бутилки
Специалното заоблено чело на четката и формованата дръжка-накрайник достигат навсякъде в бутилките с широко гърло, бибероните и приборите за хранене, за пълно почистване.
Заобленото чело на четката и формованият край на дръжката ви помагат да достигнете навсякъде в бутилките с широко гърло. Профилният връх почиства отвътре бибероните.
Издръжливи, гъсто разположени косъмчета за основно почистване на всички бутилки, биберони и други прибори за хранене
4.8
от 5
18
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Zirka07
10/11/2021
Україна
Продукція просто супер
Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму
Предимства
За
Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Люсік
14/04/2019
Україна
Гарний дизайн, повна щетина
Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Garfield 2023
25/04/2024
România
Част от промоцията
Потвърден купувач
Excelent
Este ușor de folosit, curata bine terinele și se spala usor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină