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  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
  • Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа

Прекратен продукт

Philips AventСъвременни залъгалки за свободен поток

SCF132/32

Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа
Ортодонтските, сгъваеми и симетрични биберони Avent се съобразяват с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето. Всички залъгалки Avent са изработени от силикон и са без вкус и мирис. Цветовете подлежат на промяна.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

С предпазители за свободен поток и модерен съвременен дизайн.

Допълнителен въздушен поток за чувствителна кожа

  • 0 – 6 месеца

Дръжка с предпазен пръстен

Дръжка с предпазен пръстен

За лесно изваждане на залъгалката Philips Avent по всяко време

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Ортодонтски, симетричен сгъваем биберон

Плоските, симетрични биберони с капковидна форма Philips Avent са съобразени с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето дори ако залъгалката се обърне обратно в устата.

Удобни силиконови биберони

Удобни силиконови биберони

Силиконовият биберон Philips Avent няма вкус и мирис, така че е по-вероятно да се приеме от вашето бебе. Силиконът е гладък, прозрачен, лесен за почистване и не лепне. Биберонът е здрав, издръжлив и не губи форма, нито се обезцветява с времето.

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