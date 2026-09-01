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  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Classic

SCF124/01

Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

Отговорете на жизненоважните нужди от успокоение на вашето бебе по всяко време на денонощието с биберона залъгалка Classic на Philips Avent. Наличен в разнообразна гама от цветове, ортодонтският, сгъваем биберон е съобразен с естественото орално развитие на бебето.

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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Стилен дизайн, кристално ясен вид

Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

  • За жизненоважния комфорт

  • 0 – 6 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. № 1 глобална марка за залъгалки

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      4. Производител на годината за 2014 г.

      5. Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.