Прекратен продукт
SCF124/01
Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
Отговорете на жизненоважните нужди от успокоение на вашето бебе по всяко време на денонощието с биберона залъгалка Classic на Philips Avent. Наличен в разнообразна гама от цветове, ортодонтският, сгъваем биберон е съобразен с естественото орално развитие на бебето.
За жизненоважния комфорт
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
Отзиви
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Производител на годината за 2014 г.
Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.