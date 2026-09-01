Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

Отговорете на жизненоважните нужди от успокоение на вашето бебе по всяко време на денонощието с биберона залъгалка Classic на Philips Avent. Наличен в разнообразна гама от цветове, ортодонтският, сгъваем биберон е съобразен с естественото орално развитие на бебето.