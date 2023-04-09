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  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн

Philips AventЗалъгалка ultra air

SCF080

4.9
| (651) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Лека залъгалка с дишащ дизайн
Успокойте бебето си със залъгалка, която позволява на кожата да диша. Колекцията ultra air на Philips Avent има изключително големи отвори, които поддържат кожата суха. Лекият предпазител е проектиран за максимален въздушен поток. Налична е в различни цветове и дизайни.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

По-големи въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Лека залъгалка с дишащ дизайн

  • Позволете на кожата на бебето да диша

  • 6 – 18 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

Оставете кожата да диша

Оставете кожата да диша

По-големите отвори проветряват кожата на бебето ви, като я поддържат мека и суха.

Модерни цветове и дизайни

Модерни цветове и дизайни

Колекцията ultra air винаги е на мода. Ярките и цветни дизайни позволяват на вас и вашето бебе да се забавлявате, докато изпробвате най-новите стилове.

Идеалната текстура за комфортно хранене

Идеалната текстура за комфортно хранене

Всичко в залъгалката ultra air е създадено да бъде леко и удобно, включително копринения биберон.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

651

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Най-добрата марка!

Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Страхотни

За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Чудесни

Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.

Предимства

Кутийка за съхранение и пренасяне

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent, използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца и от 6 до 18 месеца.

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. № 1 глобална марка за залъгалки