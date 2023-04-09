Позволете на кожата на бебето да диша
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
6 – 18 месеца
Изключително големите въздушни отвори проветряват кожата на вашето бебе, като я поддържат по-суха, докато я успокояват.
Когато попитахме майките как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови залъгалки, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките ultra soft и ultra air на Philips Avent.
Ние избираме съзнателно силиконов материал за нашите биберони ultra soft и ultra air, тъй като е безопасен и инертен материал, широко използван в медицински приложения, без опасни химикали, ендокринни активни вещества (напр. бисфенол-А (BPA) и алергени.
4.9
от 5
651
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Miirraa
09/04/2023
България
Най-добрата марка!
Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
mari_dd
09/04/2023
България
Страхотни
За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Vivatta
09/04/2023
България
Чудесни
Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.
Предимства
Кутийка за съхранение и пренасяне
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Потребителските тестове в САЩ през 2016 – 2017 г. показват средно приемане на биберона от 98% на текстурирания биберон на Philips Avent, използван при нашите залъгалки ultra air и ultra soft.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба.