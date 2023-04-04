Прекратен продукт
1 бутилка
120 мл/4 унции
Биберон с поток за новородени
0 м +
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.8
от 5
95
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Лори
04/04/2023
България
МНОГО УДОБНИ
Самото шише е удобно , стабилно , практично. Харесва ми! Биберона е съобразен с големината на устата на новородено и капката върви плавно , така , че дори детето да засмуче по-силно, да няма риск от разливане. Като цяло на AVENT шишетата са направени наистина за нуждите на бебе . Сравнявам с други марки и определено има разлика в полза на AVENT !
Предимства
стъклена бутилка, биберона е съобразен с устата на новородено
Недостатъци
никакви
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
ВаняА
21/04/2022
България
Най-доброто за моето дете
Безвреден материал, уникален дизайн, съобразен с нуждите на бебето и детето!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Ted_in_Ka
20/04/2022
България
Продукт с високо качество!
Стъклените бутилки на Филипс Авент са изключително удобни, лесни за миене, не търпят никакви отрицателни промени дори след продължителна употреба. Въпреки притесненията ми, че е възможно да се счупят, ме изненадаха и все още са здрави - една от сполучливите ми покупки във времето.
Предимства
Материалът, от който са изработени - стъкло
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.