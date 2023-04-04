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Прекратен продукт

Philips AventСтъклена бебешка бутилка Natural

SCF051/17

4.8
| (95) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата бутилка Natural с изключително мек биберон наподобява повече гърда. Широкият биберон във формата на гърда с гъвкав спираловиден дизайн и комфортни листенца позволява естествено засмукване и улеснява комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 1 бутилка

  • 120 мл/4 унции

  • Биберон с поток за новородени

  • 0 м +

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

95

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

3

04/04/2023

България

България

МНОГО УДОБНИ

Самото шише е удобно , стабилно , практично. Харесва ми! Биберона е съобразен с големината на устата на новородено и капката върви плавно , така , че дори детето да засмуче по-силно, да няма риск от разливане. Като цяло на AVENT шишетата са направени наистина за нуждите на бебе . Сравнявам с други марки и определено има разлика в полза на AVENT !

Предимства

стъклена бутилка, биберона е съобразен с устата на новородено

Недостатъци

никакви

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

21/04/2022

България

България

Най-доброто за моето дете

Безвреден материал, уникален дизайн, съобразен с нуждите на бебето и детето!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

20/04/2022

България

България

Продукт с високо качество!

Стъклените бутилки на Филипс Авент са изключително удобни, лесни за миене, не търпят никакви отрицателни промени дори след продължителна употреба. Въпреки притесненията ми, че е възможно да се счупят, ме изненадаха и все още са здрави - една от сполучливите ми покупки във времето.

Предимства

Материалът, от който са изработени - стъкло

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF051/17 Стъклена бебешка бутилка Natural

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.