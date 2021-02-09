Прекратен продукт
2 броя
Среден поток
3 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.7
от 5
60
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Neri89
09/02/2021
България
Чудесен
На всички го препоръчвам,много качествени продукти
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF043/27 Биберон Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF043/27 Биберон Natural
Olkot
05/12/2021
Україна
Хорошие соски
Хорошие соски, нам отлично подошли, уже второго ребёнка с их помощью выкармливаю
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF043/27 Соска Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF043/27 Соска Natural
Evil_Sergiy
10/06/2021
Україна
Прекрасні соски
Якщо використовувати згідно інструкції і купувати не підробку то чудово тримаються. Єдиний мінус - нестійкі проти гострих дитячих зубів )))))
Предимства
Підходять і для суміші і для рідкої каші, тут вже яким боком повернеш.
Този отзив е направен за SCF045/27 Соска Natural
Този отзив е направен за SCF045/27 Соска Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС