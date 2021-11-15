ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Natural

SCF036/17

4.9
| (113) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата бутилка Natural с мек биберон с ръбеста повърхност против падане е предназначена за растящи бебета. Комфортните листенца и естествената му форма позволяват естествено засмукване и улесняват комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
Виж всички предимства

Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 1 бутилка

  • 330 мл/11 унции

  • Биберон с бърз поток

  • 6 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Мек и гладък силикон за променящите се нужди на вашето бебе

Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Биберон с гъвкав дизайн против падане с ръбеста повърхност

Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

113

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

4

15/11/2021

Україна

Україна

Чудова пляшечка для годування!!!

Дуже рада що вибрала саме цю продукцію. Має чудову форму, дуже зручна соска для малюка. Раджу для придбання!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

15/11/2021

Україна

Україна

Найкращий вибір малюку

Самий надійний виробник для малюка користуюсь ним вже пів року задоволена дуже в дитини пропали коліки но дуже гарна зручна до миття бутилочка

Предимства

За

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

14/11/2021

Україна

Україна

Неймовірно стильна і практична річ для малюка!

Пляшечка підходить для малюків від народження! Якісна і неймовірно зручна !

Предимства

Чудова пляшечка!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС