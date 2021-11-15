Прекратен продукт
1 бутилка
330 мл/11 унции
Биберон с бърз поток
6 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Устойчив на хапане и гладък биберон, предназначен за променящите се нужди на растящото бебе.
Листенцата и оребряването вътре в биберона позволяват гъвкавост без падане за хранене без прекъсване.
4.9
от 5
113
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Devochka
15/11/2021
Україна
Част от промоцията
Чудова пляшечка для годування!!!
Дуже рада що вибрала саме цю продукцію. Має чудову форму, дуже зручна соска для малюка. Раджу для придбання!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Lotos@
15/11/2021
Україна
Част от промоцията
Найкращий вибір малюку
Самий надійний виробник для малюка користуюсь ним вже пів року задоволена дуже в дитини пропали коліки но дуже гарна зручна до миття бутилочка
Предимства
За
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
14/11/2021
Україна
Част от промоцията
Неймовірно стильна і практична річ для малюка!
Пляшечка підходить для малюків від народження! Якісна і неймовірно зручна !
Предимства
Чудова пляшечка!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF036/17 Дитяча пляшечка Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС