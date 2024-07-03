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  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Natural

SCF033/27

4.8
| (370) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата бутилка Natural с изключително мек биберон наподобява повече гърда. Широкият биберон във формата на гърда с гъвкав спираловиден дизайн и комфортни листенца позволява естествено засмукване и улеснява комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 2 бутилки

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон с бавен поток

  • 1 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

370

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

03/07/2024

България

България

Страхотен продукт

Най - добрия продукт , който сме използвали. Биберона не капе прекалено бързо и така не изпича млякото от устата на бебето, лесен за поддръжка .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural

06/04/2022

България

България

Чудесна бутилка

Много добра, функционална, удобна, практична. Препоръчам я!

Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural

Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural

05/04/2022

България

България

Доволна съм!

Шишетата са с биберон като майчино зърно, удобни за стерилизация.

Предимства

Удобни за стерилизация, като майчино зърно

Недостатъци

Не съм забелязала

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF033/17 Бутилка за бебе Natural

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.