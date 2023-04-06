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Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Natural

SCF032/17

4.9
| (251) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата бутилка Natural с изключително мек биберон наподобява повече гърда. Широкият биберон във формата на гърда с гъвкав спираловиден дизайн и комфортни листенца позволява естествено засмукване и улеснява комбинирането на кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон с поток за новородени

  • 0 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Изключително мек биберон, предназначен да наподобява усещането от гърдата

Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с комфортни листенца

Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

251

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2

06/04/2023

България

България

Най-добрите

Купихме няколко вида бутилки с биберони от различни марки, но Philips Avent са най-добрите и синът ми ги приема много добре. Като недостатък мога да кажа, че капачето наистина се маха много трудно, но иначе всичко друго е без забележки.

Предимства

Приема се много добре, удобни, направени от качествени материали

Недостатъци

Капачето се маха трудно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural

21/04/2022

България

България

Продукта е номер 1

Избрах тази оценка, защото имам две деца и ги отгледах с тези шишета.Пробвах всякакви други, но с тези почти нямаха колики, не се развиват.

Предимства

Удобни, практични, качествени

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural

20/04/2022

България

България

Най-добрите шишенца

Много съм доволна от тези шишенца. Ползвах комплектите за новородени и при двете ми дечица. Малката все още пие от такова шише и съм много доволна от избора си. Биберона наподобява гърда, което улесняваше смесеното хранене и при двете ми дечица.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural

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      1. 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

      2. Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.