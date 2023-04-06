Прекратен продукт
1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон с поток за новородени
0 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
4.9
от 5
251
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
arenev88
06/04/2023
България
Най-добрите
Купихме няколко вида бутилки с биберони от различни марки, но Philips Avent са най-добрите и синът ми ги приема много добре. Като недостатък мога да кажа, че капачето наистина се маха много трудно, но иначе всичко друго е без забележки.
Предимства
Приема се много добре, удобни, направени от качествени материали
Недостатъци
Капачето се маха трудно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural
Elada12
21/04/2022
България
Продукта е номер 1
Избрах тази оценка, защото имам две деца и ги отгледах с тези шишета.Пробвах всякакви други, но с тези почти нямаха колики, не се развиват.
Предимства
Удобни, практични, качествени
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural
Кикито
20/04/2022
България
Най-добрите шишенца
Много съм доволна от тези шишенца. Ползвах комплектите за новородени и при двете ми дечица. Малката все още пие от такова шише и съм много доволна от избора си. Биберона наподобява гърда, което улесняваше смесеното хранене и при двете ми дечица.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF030/17 Бутилка за бебе Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.