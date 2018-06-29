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  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе
  • Най-мобилната връзка с вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЦифров видео бебефон

SCD610/00

4.2
| (6) Отзиви
Най-мобилната връзка с вашето бебе
Нашата технология за цифров видео бебефон ви позволява да поддържате сигурна и персонална връзка с вашето бебе по всяко време.
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Дневно и нощно наблюдение, навсякъде в дома ви

Най-мобилната връзка с вашето бебе

  • Съвместим с 4 камери

Радиус на действие 150 м

Радиус на действие 150 м

Поддържайте връзка с бебето в обхват 150 м в дома ви

2,4-инчов LCD екран за дневно и нощно наблюдение

2,4-инчов LCD екран за дневно и нощно наблюдение

Наблюдавайте бебето денем и нощем. С пълноцветна картина през деня и инфрачервена черно-бяла през нощта

Автоматичен избор на канали

Автоматичен избор на канали

Чувате бебето, а не всичко останало. Бебефонът превключва едновременно между 120 канала, за да поддържа връзката ви чиста, без никакви смущения.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

6

Отзиви

4
1

29/06/2018

România

România

"Recenzie din campania Philips Avent"

Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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