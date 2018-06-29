Прекратен продукт
SCD610/00
Съвместим с 4 камери
Поддържайте връзка с бебето в обхват 150 м в дома ви
Наблюдавайте бебето денем и нощем. С пълноцветна картина през деня и инфрачервена черно-бяла през нощта
Чувате бебето, а не всичко останало. Бебефонът превключва едновременно между 120 канала, за да поддържа връзката ви чиста, без никакви смущения.
4.2
от 5
6
Отзиви
Rovena19
29/06/2018
România
"Recenzie din campania Philips Avent"
Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD610/00 Wideoniania cyfrowa