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  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе
  • Жизнено важната връзка с вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЦифров видео бебефон

SCD603/00

3.6
| (7) Отзиви
Жизнено важната връзка с вашето бебе
SCD603 ви позволява да поддържате сигурна връзка с бебето по всяко време. В добавка към отличното качество на звука, вече можете да виждате бебето и денем, и през нощта. С радиус на действие до 150 метра, този бебефон е напълно преносим и лесен за използване.
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Виждате и чувате бебето от всяко място във вашия дом

Жизнено важната връзка с вашето бебе

  • 2,4-инчов цветен екран

Възможност за работа на батерии при спиране на тока

Устройството за бебето може да работи на батерии, за да останете във връзка, ако спре токът

Слушайте бебето с ясен звук

2,4" цветен екран с висока разделителна способност

Технически данни

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Отзиви

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3.6

от 5

7

Отзиви

4
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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