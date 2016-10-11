Прекратен продукт
100% защитена връзка
Светлинен проектор
Функция за отговор, MP3 приспивни песни
Сигнализация с вибриране
Възможно е бебето ви все още да е неспокойно, когато го сложите в леглото. Помогнете му да се успокои и заспи с проекцията на звездна нощна светлина, която може да се активира от родителското устройство или от устройството на бебето. (Дистанционното активиране не се предлага в САЩ и Канада).
Успокойте нежно бебето си с избрана от вас песен и топлото спокойно сияние на успокояващите светлини. С включване и възпроизвеждане на MP3 можете да пускате собствени избрани песни. Музиката в стаята на бебето му помага да заспи бързо. (Дистанционното активиране не се предлага в САЩ и Канада).
Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето.
4.9
от 5
40
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Galeto
11/10/2016
България
Чудесен
Имаме го вкъщи и сме изключително доволни!!! Препоръчвам го горещо!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT
Mili
06/12/2018
Slovenija
Priporočam
Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от околната среда и факторите, причиняващи смущения.