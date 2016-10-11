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  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе

Прекратен продукт

Philips Avent Audio MonitorsБебефон DECT

SCD580/00

4.9
| (40) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Най-надеждната връзка с вашето бебе
Нашият бебефон Philips Avent SCD580/00 ви осигурява пълно спокойствие и сигурност за вас и вашето бебе. Предоставя най-надеждната връзка в комбинация с разнообразие от успокояващи функции. Бебето ви ще обикне проектора за нощна светлина!
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Сигурност за вас и вашето бебе

Най-надеждната връзка с вашето бебе

  • 100% защитена връзка

  • Светлинен проектор

  • Функция за отговор, MP3 приспивни песни

  • Сигнализация с вибриране

Успокойте бебето си с проектора на звездна нощна светлина

Възможно е бебето ви все още да е неспокойно, когато го сложите в леглото. Помогнете му да се успокои и заспи с проекцията на звездна нощна светлина, която може да се активира от родителското устройство или от устройството на бебето. (Дистанционното активиране не се предлага в САЩ и Канада).

Нощна светлина с вход за възпроизвеждане на MP3

Успокойте нежно бебето си с избрана от вас песен и топлото спокойно сияние на успокояващите светлини. С включване и възпроизвеждане на MP3 можете да пускате собствени избрани песни. Музиката в стаята на бебето му помага да заспи бързо. (Дистанционното активиране не се предлага в САЩ и Канада).

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

40

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

4
3
2

11/10/2016

България

България

Чудесен

Имаме го вкъщи и сме изключително доволни!!! Препоръчвам го горещо!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT

06/12/2018

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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