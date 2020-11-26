Прекратен продукт
100% защитена връзка
Нощна светлина и приспивни песни
Функция за отговор
Сигнализация с вибриране
Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето.
Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с идеална яснота. Технологията DECT (Цифрови подобрени безжични комуникации) осигурява висококачествен и кристално чист звук, така че да чувате бебето си винаги.
Уникалният режим Smart ECO автоматично свежда до минимум мощността на излъчването и увеличава живота на батерията. Колкото по-близо се намирате до бебето си, толкова по-малко мощност е необходима за идеално свързване (не се предлага в САЩ и Канада).
5.0
от 5
21
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Потвърден купувач
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Недостатъци
žádná
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Предимства
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Предимства
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от околната среда и факторите, причиняващи смущения.