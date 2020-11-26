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  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе
  • Най-надеждната връзка с вашето бебе

Прекратен продукт

Philips Avent Audio MonitorsБебефон DECT

SCD570/00

5
| (21) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Най-надеждната връзка с вашето бебе
Новият ни бебефон DECT SCD570/00 осигурява усъвършенствано наблюдение. Предоставяйки най-надеждната връзка с кристалночист звук, температурен сензор, успокояваща нощна светлина и приспивни песни за вас и бебето ви.
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Усъвършенствано наблюдение за вас и вашето бебе

Най-надеждната връзка с вашето бебе

  • 100% защитена връзка

  • Нощна светлина и приспивни песни

  • Функция за отговор

  • Сигнализация с вибриране

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от всякакви други предавателни устройства, като други бебефони, безжични и мобилни телефони. Шифроването на данните осигурява защитена и конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че само вие можете да чуете бебето.

Идеално ясен звук благодарение на технологията DECT

Идеално ясен звук благодарение на технологията DECT

Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с идеална яснота. Технологията DECT (Цифрови подобрени безжични комуникации) осигурява висококачествен и кристално чист звук, така че да чувате бебето си винаги.

Енергоспестяващ режим Smart ECO

Енергоспестяващ режим Smart ECO

Уникалният режим Smart ECO автоматично свежда до минимум мощността на излъчването и увеличава живота на батерията. Колкото по-близо се намирате до бебето си, толкова по-малко мощност е необходима за идеално свързване (не се предлага в САЩ и Канада).

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

21

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Недостатъци

žádná

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Предимства

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Предимства

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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