Прекратен продукт
Classic+ (ново)
За разлика от други бутилки клинично доказаната система против колики вече е вградена в биберона, което улеснява правилното сглобяване на бутилката. Докато бебето ви се храни, уникалният клапан се отваря, за да пусне въздух в бутилката, а не в коремчето му.
Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.*
Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове.
5.0
от 5
17
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Fresalinka
14/12/2020
Polska
Idealna dla noworodków
Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena
Предимства
Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Предимства
Dokonale provedene
Недостатъци
Zadne nejsou
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Ditte11
20/02/2020
Magyarország
Tökéletes
5 hónapja vásároltam ezt a szettet. Minden benne van amire kezdetben szükség van. A kislányom nagyon szereti. Csak ajánlani tudom!
Предимства
Cseppmentes, tökéletes kialakítás
Недостатъци
Nincs ilyen
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези, хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с друга водеща бутилка.