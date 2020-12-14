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  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
  • Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

Прекратен продукт

Philips AventНачален комплект за новородени

SCD371/00

5
| (17) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*
Удобният комплект Philips Avent SCD371/00 съдържа 4 бутилки за хранене Classic+ (2 бр. от 125 мл/4 унции и 2 бр. от 260 мл9 унции), четка за бутилки и биберони и бяла полупрозрачна залъгалка за възраст 0 – 6 месеца.
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Лесно почистване за идеална хигиена

Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта*

  • Classic+ (ново)

Система против колики с доказано действие*

Система против колики с доказано действие*

За разлика от други бутилки клинично доказаната система против колики вече е вградена в биберона, което улеснява правилното сглобяване на бутилката. Докато бебето ви се храни, уникалният клапан се отваря, за да пусне въздух в бутилката, а не в коремчето му.

Раздразнителността намалява, особено през нощта

Раздразнителността намалява, особено през нощта

Сънят и храненето са изключително важни, за да бъде вашето бебе здраво и щастливо. Проведено беше клинично изследване на случаен принцип, за да се установи дали конструкцията на бутилките за бебета се отразява върху поведението им. Резултатите показаха, че бебешката бутилка Philips Avent Classic значително намалява раздразнителността – с около 28 минути на ден в сравнение с другата бутилка (46 минути срещу 74 минути, p=0,05). Това се забелязва особено през нощта.*

Бебето контролира потока на млякото за по-малко изплюване, оригване и газове

Бебето контролира потока на млякото за по-малко изплюване, оригване и газове

Уникалната клапа на биберона се огъва в ритъма, с който се храни бебето. Млякото ще тече само с избраната от бебето скорост за минимално преяждане и изплюване, оригване и газове.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

17

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

14/12/2020

Polska

Polska

Idealna dla noworodków

Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena

Предимства

Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD371/00 Zestaw dla noworodków

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Предимства

Dokonale provedene

Недостатъци

Zadne nejsou

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

20/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

5 hónapja vásároltam ezt a szettet. Minden benne van amire kezdetben szükség van. A kislányom nagyon szereti. Csak ajánlani tudom!

Предимства

Cseppmentes, tökéletes kialakítás

Недостатъци

Nincs ilyen

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

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      Откази от отговорност

      1. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към колики в сравнение с тези, хранени с обикновена бутилка. Когато навършиха 2 седмици, бебетата, хранени с бутилка Philips Avent, показаха по-ниска склонност към раздразнителност в сравнение с тези, хранени с друга водеща бутилка.