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Прекратен продукт

Philips AventНеопренова термочантичка Avent

SCD150/11

4.2
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Хранене в движение
Стилната термочантичка побира 2 бутилки за хранене Philips Avent, 2 чашки Magic или 4 чашки VIA. Нейната двойно изолираща подплата запазва млякото и водата – студени/горещи до четири часа. Лека, компактна и удобна за пътуване.
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Конструирана за бутилки за хранене, чашки VIA и Magic

Хранене в движение

  • Смесена

Гарантира, че бутилките ще остават топли или студени

Гарантира, че бутилките ще остават топли или студени

За съхранение на изцедена кърма/формула или предварително преварена гореща вода в продължение на до 4 часа.

Широка регулируема презрамка

Градската чанта Philips Avent има широка регулируема презрамка за оптимален комфорт при носене

Конструирана за бутилки Avent, чашки VIA и Magic

Конструирана за бутилки Avent, чашки VIA и Magic

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

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Този отзив е направен за SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD138/69 Plecak firmy Avent

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD138/70 Plecak firmy Avent

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCD138/70 Plecak firmy Avent

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