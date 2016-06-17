Прекратен продукт
Смесена
За съхранение на изцедена кърма/формула или предварително преварена гореща вода в продължение на до 4 часа.
Градската чанта Philips Avent има широка регулируема презрамка за оптимален комфорт при носене
4.2
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Gerai išlaiko šilumą
Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti
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Този отзив е направен за SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
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Този отзив е направен за SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
DawidB
11/12/2014
Polska
Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem
Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.
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Този отзив е направен за SCD138/69 Plecak firmy Avent
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD138/69 Plecak firmy Avent
Oliwcia
11/12/2014
Polska
Bardzo wygodny :)
Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD138/70 Plecak firmy Avent
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD138/70 Plecak firmy Avent