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Shaver series 9000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Shaver series 9000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S9985/50

Shaver series 9000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Ръководства и документация

Data Act Document

  • PDF файл, 316.8 kB
  • 16 September 2025

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 143.9 kB
  • 10 July 2026

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