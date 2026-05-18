Сензор на предпазителя за натиск
Двойни ножчета SteelPrecision*
Дерматологично тествани
Огъващи се в 360 посоки глави
Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.
С до 150 000 режещи движения в минута ножчетата Dual SteelPrecision бръснат гладко. 72-те ножчета с високи работни характеристики са самонаточващи се и са направени в Европа.
Технология за улавяне на движението проследява как се бръснете и ви насочва към по-ефективна техника чрез приложението ни GroomTribe. Само след три бръснения по-голямата част от мъжете постигат по-добра техника за бръснене за по-малко минавания**.
4.8
от 5
83
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Guard88
18/05/2026
Україна
Потвърден купувач
Надзвичайно приємний виріб у користуванні! Чудово лежить в руці, дуже легко ковзає по обличчю... Голитися приємно!
Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Date of Use 2026-05-02
Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Date of Use 2026-05-02
ion-rod
20/12/2025
Україна
Потвърден купувач
Мав сумнів чи зможе поголити так само добре як з класичною безпечною бритвою. Насправді голить навіть краще. Також чудово підходить щоб одночасно голити і голову, якщо це актуально
Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Valet768
20/10/2025
Україна
Част от промоцията
Я в захваті від покупки цієї бритви, голитися нею дуже комфортно, не залишає подразнень, з моєю чутливою шкірою це знахідка, ще в комплекті цієї бритви є станція очистки, і кожного разу голитися одне задоволення
Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
в сравнение с предшественика серия S9000 на Philips
На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението GroomTribe през 2019 г.
* В сравнение с материал без покритие
* * сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата