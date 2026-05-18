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  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
  • Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата

Shaver series 9000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S9985/50

4.8
| (83) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата
Най-интелигентната самобръсначка с изкуствен интелект ви осигурява невероятен комфорт на кожата. Възползвайте се от обратната връзка за натиск за бръснене, за да защитите кожата си, докато бръснете космите по-близо, дори и при 5-дневни бради. Тя отчита, направлява и се адаптира към вашето уникално лице.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технология SkinIQ

Подобрена близост* и персонализиран комфорт на кожата

  • Сензор на предпазителя за натиск

  • Двойни ножчета SteelPrecision*

  • Дерматологично тествани

  • Огъващи се в 360 посоки глави

Помага ви да се бръснете с оптимален натиск

Помага ви да се бръснете с оптимален натиск

Използването на правилния натиск е от ключово значение за близостта и защитата на кожата. Усъвършенстваните сензори в самобръсначката отчитат натиска, който прилагате, а иновативният светлинен сигнал показва, когато натискате твърде силно или твърде леко. За персонализирано бръснене, което е точно за вас.

Усъвършенствана прецизност за по-гладко бръснене*

Усъвършенствана прецизност за по-гладко бръснене*

С до 150 000 режещи движения в минута ножчетата Dual SteelPrecision бръснат гладко. 72-те ножчета с високи работни характеристики са самонаточващи се и са направени в Европа.

Насочва ви към подобрена техника с по-малко минавания

Насочва ви към подобрена техника с по-малко минавания

Технология за улавяне на движението проследява как се бръснете и ви насочва към по-ефективна техника чрез приложението ни GroomTribe. Само след три бръснения по-голямата част от мъжете постигат по-добра техника за бръснене за по-малко минавания**.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

83

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

18/05/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Надзвичайно приємний виріб у користуванні! Чудово лежить в руці, дуже легко ковзає по обличчю... Голитися приємно!

Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Date of Use 2026-05-02

Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Date of Use 2026-05-02

20/12/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Мав сумнів чи зможе поголити так само добре як з класичною безпечною бритвою. Насправді голить навіть краще. Також чудово підходить щоб одночасно голити і голову, якщо це актуально

Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

20/10/2025

Україна

Україна

Я в захваті від покупки цієї бритви, голитися нею дуже комфортно, не залишає подразнень, з моєю чутливою шкірою це знахідка, ще в комплекті цієї бритви є станція очистки, і кожного разу голитися одне задоволення

Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Този отзив е направен за Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. в сравнение с предшественика серия S9000 на Philips

      2. На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението GroomTribe през 2019 г.

      3. * В сравнение с материал без покритие

      4. * * сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата