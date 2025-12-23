Приспособява се към гъстотата на брадата за по-лесно бръснене

Този интелигентен сензор измерва гъстотата на косъмчетата 250 пъти в секунда и автоматично регулира мощността по време на бръсненето. Той помага на самобръсначката да реагира ефективно на по-дебели или по-гъсти зони за постигане на гладко и безпроблемно бръснене с постоянен комфорт.