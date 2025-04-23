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Shaver series 5000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
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S5587/10
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ShaverРегулируем стилизатор за брада 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Тример за нос
Shaver 5/7/8/9000 Поставка за зареждане
ShaversПоставка за зареждане
Shaver Калъф
ShaversПредпазна капачка
Държач на бръснещи глави
Shaver series 5000Долен модул за бръснене
Shaver series 5000Конзола
Shaver series 5000Мека торбичка
OneBlade& Shaver series 5000Мека торбичка
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ShaversПочистваща глава
SH71Резервни бръснещи глави
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