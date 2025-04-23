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Shaver series 5000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Shaver series 5000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S5583/10

Shaver series 5000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 4.6 MB
  • 23 April 2025

Ръководство с важна информация

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 15 April 2022

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