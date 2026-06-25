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Shaver 3000 Series Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Shaver 3000 SeriesЕлектрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3144/00

Shaver 3000 Series Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Data Act Document

  • PDF файл, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 45.4 kB
  • 10 May 2025

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