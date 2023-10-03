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Shaver series 1000 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

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Shaver series 1000Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

S1332/41

Shaver series 1000 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • ZIP файл, 194.8 kB
  • 3 October 2023

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 16 April 2022

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