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  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
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  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
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  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми
  • Гладко бръснене без проблеми

Прекратен продукт

Shaver series 1000Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

S1332/41

4.6
| (618) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Гладко бръснене без проблеми
Самобръсначката Series 1000 на Philips ви предоставя лесно и удобно бръснене на достъпна цена със самонаточващите се ножчета PowerCut и възможност за обстойно измиване.
Виж всички предимства
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

Гладко бръснене без проблеми

  • Ножчета PowerCut

  • Отваряне с едно докосване

  • Използване с кабел и без кабел

Плъзга се над кожата за гладко и равномерно покритие

Плъзга се над кожата за гладко и равномерно покритие

Самобръсначката Philips за чисто и удобно покритие. Нейните 27 PowerCut остриета режат всеки косъм точно над нивото на кожата, като ви осигуряват гладко и равномерно бръснене всеки път. 

Отваряне с едно докосване за лесно почистване

Отваряне с едно докосване за лесно почистване

Почиствайте електрическата си самобръсначка с докосването само на един бутон. Просто отворете главата на самобръсначката и я изплакнете с вода.

Използвайте със или без кабел

Използвайте със или без кабел

Използвайте удобната си безжична самобръсначка за оформяне без заплитане. Или я включете за надеждно бръснене с кабел, когато батерията е изтощена.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

618

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

26/11/2022

България

България

Удобен, маневрен, щадящ кожата

Мъжът ми го ползва от доста време и е изключително доволен :) Чудесно премахва косъмчетата до минимум :) Без боцкяне

Предимства

Качество

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт

Отлично и гладко бръснене и бих препоръчал на познати

Предимства

Лесен за употреба и почистване

Недостатъци

Кратък живот на батерията

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

07/05/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Чудесна машинка!С отлични технически качества и работа

Предимства

бръсне много добре

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 