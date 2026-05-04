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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

Прекратен продукт

OneBlade ProЛице

QP6530/15

4.5
| (1034) Отзиви | 90% препоръчват този продукт

1 награда

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
OneBlade Pro на Philips е нов революционен хибриден уред за прически, който може да подстригва, бръсне и създава изчистени линии и ръбове при всякаква дължина на косата. Забравете за многобройните приставки и инструменти. OneBlade върши всичко.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

  • Акумулаторна литиево-йонна батерия

  • Гребен оформяне, 12 настройки

  • За използване на сухо и мокро

  • Индикатор за батерията

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.

Подстрижете се

Подстрижете се

Подстригвайте до предпочитаната от вас дължина на набола брада. Вашият Philips OneBlade се предлага с прецизен гребен с 12 дължини, които можете да използвате, за да създадете всичко – от набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

Оформяйте

Оформяйте

Получете перфектните линии за секунди с двустранното ножче, което ви позволява да виждате всяко косъмче, което подстригвате.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.5

от 5

1034

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

04/05/2026

България

България

Чудесен избор

Много тих, удобен и приятен за ползване уред. Проятно ме изненада. Купих го за мен, но го ползваме според нуждите ни цялото семейство. Всеки си има собствена приставка за ползване.

Предимства

Лесен и удобен за ползване

Недостатъци

Изисква се влагане на пари за консумативи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-04

29/09/2024

България

България

Чудесен продукт

Закупих го на 29/09/2024г. и естествено веднага се използва ,първо впечатление изключително добро. Купих го основно за тяло,и след като се справи с цялото тяло което го приличаше на гора батерията беше все още на три чертички. От време на време като че ли ножчето се задръстваше и отказваше да реже храстите но след почистване отново си работи нормално. Съсипах два тримата на Филипс за тяло,батериите просто не издържаха,като гледам тук проблема е решен както с времето за зареждане така и с времето на работа. Винаги има какво да се желае но все пак отлично представяне на продукта.

Предимства

Отлична батерия,добър захват и размер и най важното върши си работата за която е създаден

Недостатъци

Може би малък размер на бръснещата глава

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

06/02/2024

България

България

Върши страхотна работа

Бях приятно изненадан от продукта. Ако знаех, че върши такава работа щях да си го взема по рано.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.