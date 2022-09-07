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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

Прекратен продукт

OneBlade Pro

QP6520/20

4.6
| (740) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
Philips OneBlade е нов революционен хибриден уред за брада, който може да подстригва, бръсне и създава изчистени линии и ръбове при всякаква дължина на косъма. Забравете за многобройните стъпки и инструменти. OneBlade върши всичко.**
Виж всички предимства
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

  • Подстригване, оформяне, бръснене

  • За всякаква дължина на косъма

  • Гребен оформяне, 14 настройки

  • С презареждане, за сухо и мокро

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.

Подстрижете се

Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъкмо набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

Оформяйте

Получете перфектните линии за секунди с двустранното ножче, което ви позволява да виждате всяко косъмче, което подстригвате.

Технически данни

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Части и аксесоари

    • OneBlade& OneBlade Pro

    OneBlade& OneBlade Pro
    Предпазна капачка

    CP0412/01
    • Сиво

    Захранващ адаптер HQ8505

    CRP136/01
    • Черно
    • Европейски държави
    • Дължина на кабела: 0,92 cm
    • 2 щифта
    • Модел: HQ8505
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP220/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 2 x оригинални части
    • Приляга на всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP210/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 1 x оригинални части
    • Приляга на всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP620/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 2 бр. оригинални ножчета за тяло и 1 комплект за тяло
    • Подходящо за всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP610/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 1 бр. оригинално ножче за тяло и 1 комплект за тяло
    • Подходящо за всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане

Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.6

от 5

740

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотна самобръсначка

Много удобна, бърза и ефективна, лесна за упортеба и без риск от порязване

Предимства

БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Всеки мъж трябва да я притежава

Изключително съм доволен от продукта. Много удобен за ползване. Вече изобщо не използвам обикновенната си самобръсначка.

Недостатъци

В опаковката нямаше твърд калъф за пътуване. Мисля, че трябва да се предвиди в цената и да се предлага със всички опаковки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP6520/20 OneBlade Pro

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP6520/20 OneBlade Pro

02/03/2022

България

България

Потвърден купувач

Супер уред

5/5 защото уреда може както да бръсне, така и да оформя перфектно брадата. Постигам перфектен fade away със смяната на милиметрите. Препоръчвам с две ръце.

Предимства

Компактен, лесен за употреба, добра издръжливост на батерията

Недостатъци

Не мога да посоча такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro

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      Откази от отговорност

      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да се различават.

      2. Подходящо за всички продукти ножчета oneblade: с изключение на QP4xx