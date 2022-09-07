Прекратен продукт
Подстригване, оформяне, бръснене
За всякаква дължина на косъма
Гребен оформяне, 14 настройки
С презареждане, за сухо и мокро
Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.
Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъкмо набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.
Получете перфектните линии за секунди с двустранното ножче, което ви позволява да виждате всяко косъмче, което подстригвате.
4.6
от 5
740
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
DANEVD
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотна самобръсначка
Много удобна, бърза и ефективна, лесна за упортеба и без риск от порязване
Предимства
БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro
Rokera
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Всеки мъж трябва да я притежава
Изключително съм доволен от продукта. Много удобен за ползване. Вече изобщо не използвам обикновенната си самобръсначка.
Недостатъци
В опаковката нямаше твърд калъф за пътуване. Мисля, че трябва да се предвиди в цената и да се предлага със всички опаковки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP6520/20 OneBlade Pro
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP6520/20 OneBlade Pro
Emooo
02/03/2022
България
Потвърден купувач
Супер уред
5/5 защото уреда може както да бръсне, така и да оформя перфектно брадата. Постигам перфектен fade away със смяната на милиметрите. Препоръчвам с две ръце.
Предимства
Компактен, лесен за употреба, добра издръжливост на батерията
Недостатъци
Не мога да посоча такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP6510/20 OneBlade Pro
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да се различават.
Подходящо за всички продукти ножчета oneblade: с изключение на QP4xx