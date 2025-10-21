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OneBlade Pro

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OneBlade Pro

QP6510/20

OneBlade Pro

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 1 MB
  • 21 October 2025

ЕС декларация за съответствие - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 14 April 2022

Части и аксесоари

    • OneBlade& OneBlade Pro

    OneBlade& OneBlade Pro
    Предпазна капачка

    CP0412/01
    • Сиво

    Захранващ адаптер HQ8505

    CRP136/01
    • Черно
    • Европейски държави
    • Дължина на кабела: 0,92 cm
    • 2 щифта
    • Модел: HQ8505
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP220/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 2 x оригинални части
    • Приляга на всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP210/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 1 x оригинални части
    • Приляга на всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP620/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 2 бр. оригинални ножчета за тяло и 1 комплект за тяло
    • Подходящо за всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
    • OneBlade

    OneBlade
    Резервно ножче

    QP610/50
    • Подстригване, оформяне и бръснене
    • 1 бр. оригинално ножче за тяло и 1 комплект за тяло
    • Подходящо за всички дръжки на OneBlade
    • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане

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