OneBlade – подстрижи, оформи, обръсни
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OneBlade Face + Body
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QP2824/20
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3000.103.1018.1
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
OneBlade& OneBlade Pro Предпазна капачка
USB стенен адаптер HQ87
OneBlade Гребен за тяло 3 mm
OneBladeПредпазител за кожата
Shaver series 5000Мека торбичка
OneBlade 360 & ProПредпазна капачка
USB кабел
OneBlade 360, OneBlade Pro Регулируем гребен за брада 1 – 5 mm
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