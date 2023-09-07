Подстригване, оформяне, бръснене
Оригинално острие
Регулируем гребен „5 в 1“
Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на брадата. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.
Уникален дизайн с отворен гребен за ефикасно подстригване без запушване и прекъсване на процедурата – дори при дълги и гъсти косми.
Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче. Можете да бръснете във всяка посока, за да имате чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за секунди!
4.5
от 5
1157
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Vracheff
07/09/2023
България
Продуктът е много удобен за употреба
Ползвах за първи път продукта назаем от приятел, много ми хареса и си го поръчах. Ще останете очаровани
Този отзив е направен за OneBlade QP2821/20 Face + Body
Този отзив е направен за OneBlade QP2821/20 Face + Body
devilbo
10/05/2023
България
Удобен за ползване
Удобен за ползване, безжичен, компактен и лесен за пренасяне.
Недостатъци
Не показва заряда на батерията
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body
Натт
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен уред
Самобръсначката е страхотна. Купих уреда за подарък и приятелят ми страшно много го хареса, замени изцяло старата му самобръсначка. Уреда е лек и супер лесен за използване. Батерията издържа много дълго и се зарежда още по-бързо. Освен това има много добро изрязване на кожните гънки и дори без предпазна приставка не се е порязъл с него нито веднъж. С малко опит пълното бръснене не отнема повече от 5, 10 минути и освен това изглежда спретнато. Единсвено има само малко проблем с по - финните косми, но ако го държите под ъгъл, това също не е проблем. Мога само да го препоръчам!
Предимства
Лек, удобен
Недостатъци
Без калъфче е в комплекта
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.