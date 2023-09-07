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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.5
| (1157) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
OneBlade на Philips е нов революционен хибриден уред за брада, който може да подстригва, бръсне и създава изчистени линии при всякаква дължина на косъма. Забравете за многобройните приставки и инструменти. OneBlade върши всичко.
Виж всички предимства
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

  • Подстригване, оформяне, бръснене

  • Оригинално острие

  • Регулируем гребен „5 в 1“

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на брадата. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.

Регулируем гребен „5 в 1“

Регулируем гребен „5 в 1“

Уникален дизайн с отворен гребен за ефикасно подстригване без запушване и прекъсване на процедурата – дори при дълги и гъсти косми.

Оформяйте

Оформяйте

Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче. Можете да бръснете във всяка посока, за да имате чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за секунди!

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

1157

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

07/09/2023

България

България

Продуктът е много удобен за употреба

Ползвах за първи път продукта назаем от приятел, много ми хареса и си го поръчах. Ще останете очаровани

Този отзив е направен за OneBlade QP2821/20 Face + Body

Този отзив е направен за OneBlade QP2821/20 Face + Body

10/05/2023

България

България

Удобен за ползване

Удобен за ползване, безжичен, компактен и лесен за пренасяне.

Недостатъци

Не показва заряда на батерията

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен уред

Самобръсначката е страхотна. Купих уреда за подарък и приятелят ми страшно много го хареса, замени изцяло старата му самобръсначка. Уреда е лек и супер лесен за използване. Батерията издържа много дълго и се зарежда още по-бързо. Освен това има много добро изрязване на кожните гънки и дори без предпазна приставка не се е порязъл с него нито веднъж. С малко опит пълното бръснене не отнема повече от 5, 10 минути и освен това изглежда спретнато. Единсвено има само малко проблем с по - финните косми, но ако го държите под ъгъл, това също не е проблем. Мога само да го препоръчам!

Предимства

Лек, удобен

Недостатъци

Без калъфче е в комплекта

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP2620/20 Face + Body

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.