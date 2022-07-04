Ненадмината защита на кожата за там долу
Philips OneBlade Intimate е създадена за нежно бръснене на чувствителни зони. Уникалният й предпазител за кожата ви осигурява допълнителна увереност при поддържането на интимните зони.
За интимни зони
2x ножчета SkinProtect
Пасва на всички дръжки на OneBlade
Всяко ножче издържа до 4 месеца**
Уникалната технология на OneBlade е създадена, за да улесни грижата за външния вид. Бързо въртящият се режещ елемент (12 000 x/мин) преминава бързо и ефективно през косъмчетата, независимо дали подстригвате брада, оформяте брадата си, или бръснете интимната си зона.
Ножчето OneBlade SkinProtect осигурява допълнителен слой самочувствие там, където е най-необходимо. Защитният му дизайн следва всяка извивка и ъгъл на чувствителните зони, като подмишниците и интимните зони, без да се доближава прекалено много. Създадено, за да гарантира комфортно поддържане с вашата интимна самобръсначка.
Издръжливите ножчета от неръждаема стомана на OneBlade са проектирани да запазват остротата си дълго време. За най-добри резултати сменяйте ножчето на всеки 4 месеца*.
4.4
от 5
319
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Mr. Jones
04/07/2022
България
Довелен съм!
При мен е около 3 месеца горе долу като време за използване. Но и аз го ползвам 2 - 3 пъти на седмица. При по-често използване, може и по-малко да издръжи.
Предимства
Доста добре бръснене и наобратно
Недостатъци
Малко са скъпи, но за 3 месеца е Ок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче
Date of Use 2022-03-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче
Date of Use 2022-03-04
The traveler
30/05/2022
България
Издръжливи и остри
Оказаха се доста издръжливи. Аз карам 3месеца с едно ножче, което е Ок като се има предвид, че не са много евтини. Като цяло съм доволен
Предимства
Издръжливи и доста остри
Недостатъци
Няма засега
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Date of Use 2021-11-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Date of Use 2021-11-30
Alex8585
18/05/2022
България
Отлично качество
Доволен съм от качеството на ножчетата и издръжливостта на батерията на тримера
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Date of Use 2021-05-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Date of Use 2021-05-18
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.
Рециклируема опаковка на хартиена основа