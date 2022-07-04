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  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу
  • Ненадмината защита на кожата за там долу

OneBlade IntimateНожче SkinProtect

QP229/50

4.4

| (319) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

Ненадмината защита на кожата за там долу

Philips OneBlade Intimate е създадена за нежно бръснене на чувствителни зони. Уникалният й предпазител за кожата ви осигурява допълнителна увереност при поддържането на интимните зони.

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Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

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За интимни зони

Ненадмината защита на кожата за там долу

  • За интимни зони

  • 2x ножчета SkinProtect

  • Пасва на всички дръжки на OneBlade

  • Всяко ножче издържа до 4 месеца**

Намалява косъмчетата, а не самочувствието ви

Намалява косъмчетата, а не самочувствието ви

Уникалната технология на OneBlade е създадена, за да улесни грижата за външния вид. Бързо въртящият се режещ елемент (12 000 x/мин) преминава бързо и ефективно през косъмчетата, независимо дали подстригвате брада, оформяте брадата си, или бръснете интимната си зона.

Допълнителен слой защита за чувствителните зони

Допълнителен слой защита за чувствителните зони

Ножчето OneBlade SkinProtect осигурява допълнителен слой самочувствие там, където е най-необходимо. Защитният му дизайн следва всяка извивка и ъгъл на чувствителните зони, като подмишниците и интимните зони, без да се доближава прекалено много. Създадено, за да гарантира комфортно поддържане с вашата интимна самобръсначка.

Ножчета, създадени да издържат*, лесни за подмяна

Ножчета, създадени да издържат*, лесни за подмяна

Издръжливите ножчета от неръждаема стомана на OneBlade са проектирани да запазват остротата си дълго време. За най-добри резултати сменяйте ножчето на всеки 4 месеца*.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

319

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

04/07/2022

България

България

Довелен съм!

При мен е около 3 месеца горе долу като време за използване. Но и аз го ползвам 2 - 3 пъти на седмица. При по-често използване, може и по-малко да издръжи.

Предимства

Доста добре бръснене и наобратно

Недостатъци

Малко са скъпи, но за 3 месеца е Ок.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче

Date of Use 2022-03-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче

Date of Use 2022-03-04

30/05/2022

България

България

Издръжливи и остри

Оказаха се доста издръжливи. Аз карам 3месеца с едно ножче, което е Ок като се има предвид, че не са много евтини. Като цяло съм доволен

Предимства

Издръжливи и доста остри

Недостатъци

Няма засега

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Date of Use 2021-11-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Date of Use 2021-11-30

18/05/2022

България

България

Отлично качество

Доволен съм от качеството на ножчетата и издръжливостта на батерията на тримера

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Date of Use 2021-05-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Date of Use 2021-05-18

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