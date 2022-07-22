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PicoPix MaxTV Мобилен проектор

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PicoPix MaxTVМобилен проектор

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Мобилен проектор

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Надстройка на софтуера

  • версия: V1.0.56
  • ZIP файл, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Лицензионно споразумение с краен потребител - English (US)

  • версия: 1.0
  • TXT файл, 13.1 kB
  • 23 January 2023

Ръководства и документация

листовка

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 20 December 2022

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