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Прекратен продукт

PicoPix MaxTVМобилен проектор

PPX720/INT

Xtreme яркост, Xtreme звук и преносимост

Базиран на Android TV, PicoPix MaxTV проектира изображения до 120" в истинска Full HD. Благодарение на множество корекции на изображението, автоматична яркост, батерия с продължителност до 4 часа и функция на уредба, ще се чудите как сте живели без него!

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Xtreme яркост, Xtreme звук и преносимост

  • 120" истински FULL HD 1080p

  • Xtreme звук и преносимост

  • Изживяване с Android TV

  • Функция за касетофон с Bluetooth

Интелигентен автофокус

Интелигентен автофокус

Автоматичното фокусиране с едно натискане елиминира трудностите при ръчна конфигурация. Камерата с висока разделителна способност и автофокусът, захранван от изкуствен интелект, винаги ще гарантират, че получавате най-ясното изображение, и то автоматично.

Xtreme преносимост

Xtreme преносимост

Изключително компактен проектор PicoPix MaxTV, снабден с всичко необходимо. Извлечете максимума от 4-часова батерия в режим на прожектиране или 10 часа в режим на Bluetooth високоговорители. Функцията за преносимо зарядно устройство ще зарежда всички ваши устройства чрез USB-C или USB-A порт.

Технология TI DLP/REC709

Технология TI DLP/REC709

Технологията Texas Instruments DLP, използвана в 9 от 10 кина в цял свят, осигурява реалистични снимки, дълбок контраст и ярко изображение при всякакви условия. Можете да очаквате ненадминато визуално изживяване с наситени цветове, които осигуряват 100% от сигнала REC709.

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Отзиви

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