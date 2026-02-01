Xtreme яркост, Xtreme звук и преносимост

Базиран на Android TV, PicoPix MaxTV проектира изображения до 120" в истинска Full HD. Благодарение на множество корекции на изображението, автоматична яркост, батерия с продължителност до 4 часа и функция на уредба, ще се чудите как сте живели без него!