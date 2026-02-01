Прекратен продукт
PPX720/INT
Xtreme яркост, Xtreme звук и преносимост
Базиран на Android TV, PicoPix MaxTV проектира изображения до 120" в истинска Full HD. Благодарение на множество корекции на изображението, автоматична яркост, батерия с продължителност до 4 часа и функция на уредба, ще се чудите как сте живели без него!
120" истински FULL HD 1080p
Xtreme звук и преносимост
Изживяване с Android TV
Функция за касетофон с Bluetooth
Автоматичното фокусиране с едно натискане елиминира трудностите при ръчна конфигурация. Камерата с висока разделителна способност и автофокусът, захранван от изкуствен интелект, винаги ще гарантират, че получавате най-ясното изображение, и то автоматично.
Изключително компактен проектор PicoPix MaxTV, снабден с всичко необходимо. Извлечете максимума от 4-часова батерия в режим на прожектиране или 10 часа в режим на Bluetooth високоговорители. Функцията за преносимо зарядно устройство ще зарежда всички ваши устройства чрез USB-C или USB-A порт.
Технологията Texas Instruments DLP, използвана в 9 от 10 кина в цял свят, осигурява реалистични снимки, дълбок контраст и ярко изображение при всякакви условия. Можете да очаквате ненадминато визуално изживяване с наситени цветове, които осигуряват 100% от сигнала REC709.
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Проектори за директна връзка и за използване с устройства за автоматична обработка на данни, като смартфон, лаптоп, компютър, Blue-ray плейър и др.