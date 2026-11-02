PAW3300/02
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Серия Smart Feeder 3000 доставя прясна храна при всяко хранене, проектирана с технология против запушване, така че вашият домашен любимец никога да не пропусне хранене. Планирайте храненията на вашия домашен любимец с нашето лесно за използване приложение.
Планирайте до 20 хранения лесно чрез приложението: Планирайте и насрочете точни порции предварително
Насочени порции за здравословна рутина: Котките естествено предпочитат да ядат малки, чести порции
Никога не пропускайте хранене: с нашата технология против запушване за суха храна 2-12 мм и контейнер 4,5 л
Резервно захранване с батерия: При спиране на тока ще се погрижи за следващото хранене на любимеца ви
Поддържайте оптимално ниво на хигиена: с лесни за почистване части и неръждаема купа за миялна машина.
Планирайте точни порции чрез приложението, за да яде котката ви навреме, докато вие спите или сте навън.
Котките естествено предпочитат да ядат малки, чести порции. Доставяйте точни, планирани порции през целия ден. Всеки ден.
Започнете деня си спокойно с автоматизирано хранене. Няма повече ранно молене за храна или събуждане.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
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