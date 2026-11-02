Планирайте до 20 хранения лесно чрез приложението: Планирайте и насрочете точни порции предварително

Насочени порции за здравословна рутина: Котките естествено предпочитат да ядат малки, чести порции

Никога не пропускайте хранене: с нашата технология против запушване за суха храна 2-12 мм и контейнер 4,5 л

Резервно захранване с батерия: При спиране на тока ще се погрижи за следващото хранене на любимеца ви