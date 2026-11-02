Серия за домашни любимци

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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Серия за домашни любимциИзсушителни торбички за устройство за хранене

PAW0020/01

Прясна храна за 12 месеца

Денонощна грижа под ръка, навсякъде и по всяко време. Сашето за контрол на влагата е изработено с частици силикагел, които са без мирис и не са корозивни, за да се гарантира, че винаги има прясна храна на разположение за вашата котка. Високата абсорбция на влага осигурява свежест за дълго време.

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Интелигентна хранилка с камера

PAW5320/02

Грижете се за тях. Винаги

Прясна храна за 12 месеца

  • Свежест във всяка хапка

  • Без мирис и нетоксични

  • Изработени със силикагел

  • Опаковка, съдържаща 12 броя

Изработени със силикагел

Изработени със силикагел

Съдържа частици силикагел, които са без мирис, не са токсични и не са корозивни, и които се отличават с висока степен на абсорбция на влага, за да гарантират свежест във всяка хапка.

Оптимална свежест

Оптимална свежест

За да поддържате храната на вашата котка свежа, е изключително важно редовно да сменяте филтрите. Предлагаме да ги сменяте на всеки 30 дни, за да поддържате оптимална свежест.

Лесна употреба

Лесна употреба

За да запазите ефекта, отваряйте херметически затворената външна опаковка само когато е необходимо за употреба. Закрепете вътрешното непропускливо саше в слота, разположен в горната част на устройството за хранене.

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