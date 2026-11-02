Серия за домашни любимци

Прясна храна за 12 месеца

Денонощна грижа под ръка, навсякъде и по всяко време. Сашето за контрол на влагата е изработено с частици силикагел, които са без мирис и не са корозивни, за да се гарантира, че винаги има прясна храна на разположение за вашата котка. Високата абсорбция на влага осигурява свежест за дълго време.