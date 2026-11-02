Серия за домашни любимци

PAW0020/01
Прясна храна за 12 месеца
Денонощна грижа под ръка, навсякъде и по всяко време. Сашето за контрол на влагата е изработено с частици силикагел, които са без мирис и не са корозивни, за да се гарантира, че винаги има прясна храна на разположение за вашата котка. Високата абсорбция на влага осигурява свежест за дълго време.
Свежест във всяка хапка
Без мирис и нетоксични
Изработени със силикагел
Опаковка, съдържаща 12 броя
Съдържа частици силикагел, които са без мирис, не са токсични и не са корозивни, и които се отличават с висока степен на абсорбция на влага, за да гарантират свежест във всяка хапка.
За да поддържате храната на вашата котка свежа, е изключително важно редовно да сменяте филтрите. Предлагаме да ги сменяте на всеки 30 дни, за да поддържате оптимална свежест.
За да запазите ефекта, отваряйте херметически затворената външна опаковка само когато е необходимо за употреба. Закрепете вътрешното непропускливо саше в слота, разположен в горната част на устройството за хранене.
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