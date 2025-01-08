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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Снимка на един продукт
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Серия за домашни любимциВоден фонтан

PAW3210/02

4.4

| (58) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

Осигурете на вашата котка течаща вода, както е естествено.

Фонтанът от серия 3000 е проектиран с подходяща за мустаците купа за комфорта на вашата котка, така че да остане щастлива и хидратирана. Фонтанът има многослойна система за филтриране, а лесните за почистване части поддържат нивото на хигиена, което вашата котка очаква.

Виж всички предимства

Грижете се за тях. Винаги.

Осигурете на вашата котка течаща вода, както е естествено.

  • Чиста течаща вода

  • Многослойна система за филтриране

  • Лесно почистване

  • Безопасно за вашия дом

Хидратирани и щастливи котки

Хидратирани и щастливи котки

Течащата вода привлича дивата им природа и ги насърчава да пият повече вода.

Прясна и чиста вода

Прясна и чиста вода

Нашата многослойна система за филтриране има филтър с активен въглен и йонен обмен, за да поддържа водата прясна и чиста.

Безопасно за вашия дом

Безопасно за вашия дом

Ако водата е твърде малко, помпата ще се изключи, за да подсигури, че няма да настъпи повреда.

Технически данни

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4.4

от 5

58

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

08/01/2025

България

България

Прекрасен продукт!Стимулира котето да пие вода,което е изключително важно за здравето на мъркащите ни любимци.

Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан

Дата на използване 2023-12-08

Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан

Дата на използване 2023-12-08

05/01/2025

България

България

Котката ми започна наистина да пие вода!

Докато не закупих този продукт мислех, че котката ми просто не е жадна и не й е необходима вода. Уреда наистина я накара да пие в пъти повече! Препоръчвам с двете ръце! Свикна с него още на първият ден. Сега когато доближи, фонтана автоматично се активира и я приканва да пие.

Предимства

Наистина стимулира пиенето на вода

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан

Дата на използване 2023-12-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан

Дата на използване 2023-12-05

11/12/2024

България

България

Продуктът много ми хареса, удобен и красив

Подскажете ли къде мога да купя филтър? Не мога да намеря никъде.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан

Дата на използване 2023-11-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан

Дата на използване 2023-11-11

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