Осигурете на вашата котка течаща вода, както е естествено.
Фонтанът от серия 3000 е проектиран с подходяща за мустаците купа за комфорта на вашата котка, така че да остане щастлива и хидратирана. Фонтанът има многослойна система за филтриране, а лесните за почистване части поддържат нивото на хигиена, което вашата котка очаква.
Чиста течаща вода
Многослойна система за филтриране
Лесно почистване
Безопасно за вашия дом
Течащата вода привлича дивата им природа и ги насърчава да пият повече вода.
Нашата многослойна система за филтриране има филтър с активен въглен и йонен обмен, за да поддържа водата прясна и чиста.
Ако водата е твърде малко, помпата ще се изключи, за да подсигури, че няма да настъпи повреда.
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4.4
от 5
58
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
dana67
08/01/2025
България
Част от промоцията
Прекрасен продукт!Стимулира котето да пие вода,което е изключително важно за здравето на мъркащите ни любимци.
Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан
Дата на използване 2023-12-08
Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан
Дата на използване 2023-12-08
t.dimitrov
05/01/2025
България
Част от промоцията
Котката ми започна наистина да пие вода!
Докато не закупих този продукт мислех, че котката ми просто не е жадна и не й е необходима вода. Уреда наистина я накара да пие в пъти повече! Препоръчвам с двете ръце! Свикна с него още на първият ден. Сега когато доближи, фонтана автоматично се активира и я приканва да пие.
Предимства
Наистина стимулира пиенето на вода
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан
Дата на използване 2023-12-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан
Дата на използване 2023-12-05
Anastasiia15Med
11/12/2024
България
Продуктът много ми хареса, удобен и красив
Подскажете ли къде мога да купя филтър? Не мога да намеря никъде.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан
Дата на използване 2023-11-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия за домашни любимци PAW3210/02 Воден фонтан
Дата на използване 2023-11-11