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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Снимка на един продукт
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Серия за домашни любимциФилтри за воден фонтан

PAW0010/01

3.4

| (5) Отзиви

Осигурете на вашата котка течаща вода, както е естествено.

Нашите филтри гарантират чиста и свежа питейна вода по всяко време. Изработен с активен въглен, този филтър осигурява добра хидратация на вашата котка с кристално чиста вода.

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Съвместими продукти

Серия за домашни любимци

Серия за домашни любимци
Воден фонтан

PAW3210/02

Грижете се за тях. Винаги.

Осигурете на вашата котка течаща вода, както е естествено.

  • Чиста течаща вода

  • Многослойна система за филтриране

  • Лесна употреба

  • Безопасно за вашия дом

Филтри за воден фонтан

Филтри за воден фонтан

Представяме ви нашия усъвършенстван филтър, пригоден за водния фонтан от серията за домашни любимци на Philips, за да подсигурите, че вашата котка винаги е хидратирана и здрава

Многослойна филтрация

Многослойна филтрация

Технологията с активен въглен гарантира свежа, чиста вода за вашия космат приятел

Оптимална свежест

Оптимална свежест

За да поддържате водата на вашата котка прясна, е изключително важно редовно да сменяте филтрите. Предлагаме да ги сменяте на всеки 30 дни, за да поддържате оптимална свежест и чистота

Технически данни

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Отзиви

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3.4

от 5

5

Отзиви

4
3
2

09/03/2026

Magyarország

Magyarország

Tiszta víz a cicának

Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel

Този отзив е направен за Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

Този отзив е направен за Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

27/09/2025

Polska

Polska

Niezawodność dla kotka

Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

13/05/2025

Česká republika

Česká republika

Служител на Philips

Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl

[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Дата на използване 2025-01-13

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Дата на използване 2025-01-13

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