Серия за домашни любимци

PAW0010/01
Осигурете на вашата котка течаща вода, както е естествено.
Нашите филтри гарантират чиста и свежа питейна вода по всяко време. Изработен с активен въглен, този филтър осигурява добра хидратация на вашата котка с кристално чиста вода.
Чиста течаща вода
Многослойна система за филтриране
Лесна употреба
Безопасно за вашия дом
Представяме ви нашия усъвършенстван филтър, пригоден за водния фонтан от серията за домашни любимци на Philips, за да подсигурите, че вашата котка винаги е хидратирана и здрава
Технологията с активен въглен гарантира свежа, чиста вода за вашия космат приятел
За да поддържате водата на вашата котка прясна, е изключително важно редовно да сменяте филтрите. Предлагаме да ги сменяте на всеки 30 дни, за да поддържате оптимална свежест и чистота
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
3.4
от 5
5
Отзиви
Valika
09/03/2026
Magyarország
Tiszta víz a cicának
Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel
Този отзив е направен за Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Този отзив е направен за Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Kacper B.
27/09/2025
Polska
Niezawodność dla kotka
Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Daniela32
13/05/2025
Česká republika
Служител на Philips
Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl
[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Дата на използване 2025-01-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Дата на използване 2025-01-13