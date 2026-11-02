нов
NA476/00
MultiCrisp – Нежно, хрупкаво и екстра хрупкаво по избор
С нашата 10-литрова Airfryer с двойна кошница можете да приготвите две ястия с различни нива на хрупкавост - нежно пиле от едната страна, екстра хрупкави пържени картофи от другата. 100% безопасно керамично покритие без PFAS, части, подходящи за миялна машина.
Всяко ястие, точно както трябва
2 кошници по 5 л за всяко ястие
Синхронизиране за едновременно завършване
Лесно почистване
Нежно, хрупкаво или екстра хрупкаво – 3 уникални нива на хрупкавост, които извличат най-доброто от всяко ястие. Динамичната скорост на вентилатора и температурата се регулират автоматично според всяка съставка, осигурявайки равномерни резултати всеки път. Нежно – лека, деликатна обработка, която запазва вътрешността перфектно сочна. Идеално за риба, печени зеленчуци или пухкави кексове. Хрупкаво – идеалният златистокафяв финиш. Перфектно за пържени картофи, пилешки хапки или пролетни рула. Екстра хрупкаво – дълбоко препечена, силна хрупкавост за перфектното печено. Идеално за печено пиле, карамелизирани сладки картофи или печени чушки.
С двойната кошница и технологията MultiCrisp всеки получава това, което иска – вие го харесвате екстра хрупкаво, те го предпочитат нежно. Едни и същи пилешки крилца, два перфектно вкусни резултата, всичко наведнъж.
Рецептата изисква сочна риба, пухкав кекс или пилешко на скара? Вече няма нужда от опити и грешки или постоянно регулиране на настройките, за да получите точно това, което желаете.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отидете на Части и аксесоари
нов
Отзиви
В сравнение с домашно приготвени пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник с мазнина.
Вътрешно лабораторно измерване NA47x със сьомга в сравнение с използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.