Направете го хрупкаво по вашия начин с технология MultiCrisp

Нежно, хрупкаво или екстра хрупкаво – 3 уникални нива на хрупкавост, които извличат най-доброто от всяко ястие. Динамичната скорост на вентилатора и температурата се регулират автоматично според всяка съставка, осигурявайки равномерни резултати всеки път. Нежно – лека, деликатна обработка, която запазва вътрешността перфектно сочна. Идеално за риба, печени зеленчуци или пухкави кексове. Хрупкаво – идеалният златистокафяв финиш. Перфектно за пържени картофи, пилешки хапки или пролетни рула. Екстра хрупкаво – дълбоко препечена, силна хрупкавост за перфектното печено. Идеално за печено пиле, карамелизирани сладки картофи или печени чушки.