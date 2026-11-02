ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на опаковката
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на опаковката
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт

нов

Серия 4000Airfryer с двойна кошница

NA476/00

MultiCrisp – Нежно, хрупкаво и екстра хрупкаво по избор

С нашата 10-литрова Airfryer с двойна кошница можете да приготвите две ястия с различни нива на хрупкавост - нежно пиле от едната страна, екстра хрупкави пържени картофи от другата. 100% безопасно керамично покритие без PFAS, части, подходящи за миялна машина.​

Виж всички предимства

Равномерно приготвено – без изгорели краища, само удоволствие.​

MultiCrisp – Нежно, хрупкаво и екстра хрупкаво по избор

  • Всяко ястие, точно както трябва

  • 2 кошници по 5 л за всяко ястие

  • Синхронизиране за едновременно завършване

  • Лесно почистване

Направете го хрупкаво по вашия начин с технология MultiCrisp

Направете го хрупкаво по вашия начин с технология MultiCrisp

Нежно, хрупкаво или екстра хрупкаво – 3 уникални нива на хрупкавост, които извличат най-доброто от всяко ястие. Динамичната скорост на вентилатора и температурата се регулират автоматично според всяка съставка, осигурявайки равномерни резултати всеки път. Нежно – лека, деликатна обработка, която запазва вътрешността перфектно сочна. Идеално за риба, печени зеленчуци или пухкави кексове. Хрупкаво – идеалният златистокафяв финиш. Перфектно за пържени картофи, пилешки хапки или пролетни рула. Екстра хрупкаво – дълбоко препечена, силна хрупкавост за перфектното печено. Идеално за печено пиле, карамелизирани сладки картофи или печени чушки.

Всеки получава това, което иска

Всеки получава това, което иска

С двойната кошница и технологията MultiCrisp всеки получава това, което иска – вие го харесвате екстра хрупкаво, те го предпочитат нежно. Едни и същи пилешки крилца, два перфектно вкусни резултата, всичко наведнъж.

Всяко ястие, точно както трябва

Всяко ястие, точно както трябва

Рецептата изисква сочна риба, пухкав кекс или пилешко на скара? Вече няма нужда от опити и грешки или постоянно регулиране на настройките, за да получите точно това, което желаете.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с домашно приготвени пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник с мазнина.

      2. Вътрешно лабораторно измерване NA47x със сьомга в сравнение с използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.