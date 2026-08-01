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  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
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  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
  • Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене

нов

Philips Airfryer Сет за печенеАксесоари за еърфаер

NX1111/00

Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене
Пригответе любимите си рецепти със Сет за печене, създаден специално за вашия Philips Airfryer. Идеален за кексове, хляб, запеканки, мъфини и много други!
Виж всички предимства

Аксесоари, създадени специално за вашия Airfryer

Philips Airfryer Аксесоар Сет за печене

  • Идеален както за печене, така и за готвене

  • Включва 7 форми за мъфини

  • Възможно почистване в съдомиялна машина

  • Керамично покритие без PFAS

  • Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID

Идеален както за печене, така и за готвене

Идеален както за печене, така и за готвене

Лесно откривайте нови начини за използване на вашия Airfryer с комплекта за печене на Philips, идеален за десерти и различни солени ястия.

7 силиконови форми за мъфини за различни ястия

7 силиконови форми за мъфини за различни ястия

Изработени от силикон без миризма, нашите стилни форми за мъфини винаги улесняват печенето: насладете се и използвайте повторно.

Керамично покритие без PFAS

Керамично покритие без PFAS

Нашето покритие от ново поколение е без PFAS*: незалепващо, издръжливо, устойчиво на надраскване и лесно за почистване.

Технически данни

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Отзиви

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      1. Съдове за готвене/приготвяне на храна, изработени без PFAS

      2. Всички [x] в края на кода на продукта са променливи.