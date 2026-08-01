нов
NX1111/00
Идеален както за печене, така и за готвене
Включва 7 форми за мъфини
Възможно почистване в съдомиялна машина
Керамично покритие без PFAS
Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID
Лесно откривайте нови начини за използване на вашия Airfryer с комплекта за печене на Philips, идеален за десерти и различни солени ястия.
Изработени от силикон без миризма, нашите стилни форми за мъфини винаги улесняват печенето: насладете се и използвайте повторно.
Нашето покритие от ново поколение е без PFAS*: незалепващо, издръжливо, устойчиво на надраскване и лесно за почистване.
Отзиви
Съдове за готвене/приготвяне на храна, изработени без PFAS
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