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NA475/00
MultiCrisp – Нежно, хрупкаво и екстра хрупкаво по ваш вкус
С нашия 10-литров Airfryer с двойна кошница можете да приготвите две ястия с различни нива на хрупкавост - нежно пиле от едната страна, екстра хрупкави пържени картофи от другата. 100% безопасно керамично покритие без PFAS, части, подходящи за миялна машина.
Всяко ястие, точно както трябва
2 кошници по 5 л за всяко ястие
Синхронизиране за едновременно завършване
Лесно почистване
Нежно, хрупкаво или екстра хрупкаво – 3 уникални нива на хрупкавост, които извличат най-доброто от всяко ястие. Динамичната скорост на вентилатора и температурата се регулират автоматично според всяка съставка, осигурявайки равномерни резултати всеки път. Нежно – лека, деликатна обработка, която запазва вътрешността перфектно сочна. Идеално за риба, печени зеленчуци или пухкави кексове. Хрупкаво – златистокафяв финиш, който всички обичат. Перфектно за пържени картофи, пилешки хапки или пролетни рула. Екстра хрупкаво – дълбоко изпечена, силна хрупкавост за перфектната хапка на скара. Идеално за печено пиле, карамелизирани сладки картофи или печени чушки.
С двойната кошница и технологията MultiCrisp всеки получава това, което иска – вие го обичате екстра хрупкаво, те го предпочитат нежно. Едни и същи пилешки крилца, два перфектно вкусни резултата, всичко наведнъж.
Рецептата изисква сочна риба, пухкав кекс или пиле на грил? Няма повече опити и грешки или постоянно регулиране на настройките, за да получите точно това, което искате.
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Отзиви
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.
Вътрешно лабораторно измерване NA47x със сьомга спрямо използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.