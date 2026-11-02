Направете го хрупкаво по ваш начин с технология MultiCrisp

Нежно, хрупкаво или екстра хрупкаво – 3 уникални нива на хрупкавост, които извличат най-доброто от всяко ястие. Динамичната скорост на вентилатора и температурата се регулират автоматично според всяка съставка, осигурявайки равномерни резултати всеки път. Нежно – лека, деликатна обработка, която запазва вътрешността перфектно сочна. Идеално за риба, печени зеленчуци или пухкави кексове. Хрупкаво – златистокафяв финиш, който всички обичат. Перфектно за пържени картофи, пилешки хапки или пролетни рула. Екстра хрупкаво – дълбоко изпечена, силна хрупкавост за перфектната хапка на скара. Идеално за печено пиле, карамелизирани сладки картофи или печени чушки.